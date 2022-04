Cioffi, prima la Fiorentina e poi l’Inter: «Stiamo bene! Tre cose importanti»

Cioffi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Udinese, recupero della ventesima giornata di Serie A in programma mercoledì alle ore 18.00. Il tecnico bianconero, che domenica 1 maggio sfiderà l’Inter alla Dacia Arena fa il punto sulle condizioni dei suoi uomini

INGREDIENTI UTILI – Gabriele Cioffi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Udinese, recupero delle ventesima giornata di Serie A. Il tecnico del club friulano, che domenica 1 maggio ospiterà l’Inter, fa il punto sulle condizioni della sua squadra: «La squadra sta bene sia mentalmente che fisicamente. Faremo 5 partite in 15 giorni quindi la cosa più importante sarà gestire la fatica mentalmente, mantenere alte le energie nervose per restare in partita e leggere bene il momento. In sintesi, possiamo permetterci un piccolo calo atletico ma dovremo compensare con il 200% di attenzione».