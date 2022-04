Bologna-Inter, ambiente caldissimo al Dall’Ara: il comunicato del club

Bologna-Inter, recupero della ventesima giornata di Serie A, andrà in scena domani alle ore 20.15 (QUI le ultime sui nerazzurri). Il club rossoblù è pronto ad accogliere i nerazzurri di Inzaghi, in piena corsa scudetto, in un clima caldissimo. Il comunicato della società

CLIMA CALDO – Bologna-Inter finalmente si gioca. Domani, alle ore 20.15, i nerazzurri di Simone Inzaghi proveranno a sorpassare il Milan in testa alla classifica proprio contro i rossoblù di Sinisa Mihajlovic, temporaneamente affidati al suo vice Emilio De Leo (QUI le sue dichiarazioni in conferenza stampa). Il clima sarà caldissimo al Dall’Ara dove è sold-out anche la Curva Bulgarelli. Lo comunica il Bologna attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale che specifica inoltre la disponibilità di qualche biglietto solo nei settori Distinti e Tribuna.