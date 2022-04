Bologna-Inter, Gosens e Vidal out! Bagarre in attacco: uno ha più certezze

Bologna-Inter è la partita valevole per il recupero della ventesima giornata di Serie A, in programma mercoledì alle ore 20.15. Secondo le ultime di Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, Inzaghi ha un solo grande dubbio. Una conferma su Gosens e Vidal

ASSENTI E DUBBI – Bologna-Inter non vedrà né Robin Gosens né Arturo Vidal tra i titolari. A confermando è Matteo Barzaghi, che fa il punto anche sul grande dubbio di Simone Inzaghi: «L’allenamento dell’Inter è ancora in corso, per ora posso solo confermare che non ci saranno Gosens e Vidal. Inzaghi avrà un grande dubbio da sciogliere e riguarda l’attacco: ci tre per due posti, vale a dire Lautaro Martinez, Edin Dzeko e Joaquin Correa. Ci sarebbe anche Alexis Sanchez però al momento è staccato. Inzaghi su questo manterrà assoluto riserbo, deciderà all’ultimo come al solito. Per cui con Lautaro-Correa ci sarebbe più intensità e considerando che con la Roma hanno giocato Lautaro e Dzeko al momento Correa ha qualche certezza in più di partire titolare. Accanto a lui uno tra Dzeko e Lautaro: il bosniaco ha il Bologna come vittima preferita mentre l’argentino arriva da un momento super».