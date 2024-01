Ciarravano: «Lautaro Martinez evoluto! Negli anni ha affinato una dote»

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Inter-Verona. Paolo Ciarravano, dagli studi di Sky Sport, ha parlato del momento di Lautaro Martinez, al ritorno in campo dopo l’infortunio

EVOLUTO – Queste le parole di Ciarravano: «Lautaro Martinez è uno dei pochi giocatori a non avere un alter-ego nella rosa dell’Inter. Thuram sta facendo bene, però per caratteristiche e per il fatto di essere un trascinatore l’argentino è difficilmente sostituibile. Scudetto? Una Juventus così brillante ti costringe a non mollare nulla, se hai un inseguitrice a soli 2 punti on puoi lasciare nulla per strada. Oggi vai con la formazione migliore, metti la configurazione da grande partita. Lautaro Martinez? La usa evoluzione lo ha reso un attaccante più duttile, lui è un giocatore liquido perché si mette a disposizione fa quello che serve al compagno ed alla squadra. Ha saputo convivere con giocatori molto diversi: Lukaku, Dzeko ed ora Thuram. Sa interpretare il calcio, è una dote che ha affinato negli anni».