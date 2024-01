César: «Inter-Verona? Una cosa importantissima. Barella futuristico»

César è fra i tanti ex presenti al Meazza per Inter-Verona. Nel prepartita, l’ex laterale brasiliano si è fermato nella postazione di Inter TV per un giudizio sulla squadra del suo ex compagno alla Lazio Inzaghi.

DA VINCERE – Le parole di César su Inter-Verona: «L’approccio è importantissimo, non bisogna trascurare nulla. Le partite contro squadre di medio-bassa classifica sono quelle dove loro danno tutto: l’Inter non deve trascurare nulla e fare il meglio, perché è quello che può darci la tranquillità di tenere a distanza la Juventus. Sono innamorato di Nicolò Barella: è un giocatore futuristico. Poi in difesa Francesco Acerbi, da quando è arrivato che era un acquisto che non ritenevo necessario ha fatto vedere cose grandissime. Poi Marcus Thuram, un ragazzo generoso che sostiene l’Inter davanti con Lautaro Martinez. La mano di Simone Inzaghi? Si vede tutta, gestire un gruppo così ampio non è facile. Tiene fuori un ragazzo giovane come Davide Frattesi, ma in un centrocampo così può solo crescere. Carlos Augusto? La forza dell’Inter è avere giocatori in prospettiva che possono dare tanto e sapere il momento in cui inserirli senza bruciarli. Questo ragazzo si è integrato benissimo. Il mio ricordo migliore? Fantastico, lo scudetto di Parma: per tutta la stagione siamo stati primi in classifica, nell’ultima giornata Zlatan Ibrahimovic era fuori per un infortunio al ginocchio. All’intervallo la Roma ci aveva superato, poi esco io ed entra Ibrahimovic che ci fa vincere».