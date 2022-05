Cesari: «Rigore Inter? Menomale c’è il VAR! Chiffi non può non fischiarlo»

Cesari non ha dubbi sul rigore giustamente dato all’Inter che ha portato, seppur sulla ribattuta, al momentaneo 0-2 a Udine. Nel corso di Pressing Serie A su Italia 1 l’ex arbitro critica Chiffi per essere dovuto ricorrere al VAR per vedere il netto fallo di Pablo Marì su Dzeko.

LA MOVIOLA – Graziano Cesari analizza il rigore di Udinese-Inter: «Al 36′ risultato al momento di 0-1. C’è un’invenzione di Nicolò Barella con Marco Silvestri bravissimo che respinge su Lautaro Martinez, poi Edin Dzeko a contatto con Pablo Marì. Daniele Chiffi non fa nulla, Dzeko dice che è rigore netto. C’è l’intervento in scivolata di Pablo Marì, menomale che il VAR interviene e manda Chiffi a bordocampo. Era a circa sette metri e mezzo dal presunto intervento, la visuale è buonissima e non si può non fischiare un calcio di rigore solare. Il cartellino giallo per Pablo Marì è assolutamente meritato, poi fischia il rigore».

RIBATTUTA – Cesari spiega il “giallo” del gol convalidato in differita: «Andiamo a vedere l’esecuzione, perché c’è un attimo di esitazione. Tiro di Lautaro Martinez, pallone che picchia sul palo e ribadisce in rete l’attaccante dell’Inter. Chiffi resta fermo: il problema è se qualcuno ha toccato il pallone dopo il tiro. Se nessuno avesse toccato era come se il giocatore avesse toccato due volte, sarebbe stato calcio di punizione indiretto in favore dell’Udinese. Invece lo tocca Marco Silvestri, è un gol regolarissimo. Chiffi sul rigore non mi è piaciuto tantissimo, il designatore Gianluca Rocchi chiede decisionismo ai direttori di gara».