Pecci si proietta al prossimo turno: «Pronostico? L’Inter vince, il Milan no»

Eraldo Pecci, alla Domenica Sportiva, ha espresso il suo giudizio sulla prossima giornata di campionato che vedrà l’Inter impegnata in casa con l’Empoli e il Milan a Verona

PRONOSTICO − Pecci si proietta già al prossimo turno: «Al Milan manca qualcosa, infatti mi sembra strano che dopo tanti miracoli possa andare a finire male. Ma la sorpresa è dietro l’angolo perché nessuna delle due squadre da certezze e superiorità. Prossima giornata di campionato? Per me pareggio del Milan e vittoria dell’Inter con le due squadre appaiate in classifica ma sarebbe ancora il Milan davanti per gli scontri diretti».