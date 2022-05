Sconcerti: «Milan, aspettiamo a dire terza fatal Verona. Ingiusti su Radu»

Sconcerti pronostica che il Milan non fallirà a Verona, come invece avvenuto nel 1973 e 1990 quando la trasferta al Bentegodi gli costò il campionato. In collegamento con Pressing Serie A su Italia 1, il giornalista difende anche Radu dopo l’errore in Bologna-Inter di mercoledì.

NON CI SARÀ LA TERZA – Mario Sconcerti, nella corsa per vincere la Serie A, vede il Milan indenne nel prossimo turno: «Verona è certamente una partita non facile, questo sì, ma da qui a diventare “fatale” aspettiamo. Io ero presente alla prima “fatal Verona”, una cinquantina di anni fa, ma si veniva da una partita di coppa giocata a Salonicco molto dura. La seconda partita Verona era una piazza delicata, quanto lo è adesso. Nessuna squadra delle prime sei ha migliorato se stessa, tranne il Milan che ha fatto cinque punti in più: l’Inter ne ha dieci in meno. Ha avuto tempo di crescere proprio perché la qualità media del campionato non è stata straordinaria».

ERRORE NON DECISIVO – Sconcerti rispedisce al mittente alcune critiche: «Io credo che sia anche ingiusto continuare a parlare di Ionut Andrei Radu come dell’effetto scudetto. Non è così aritmeticamente: Radu ha tolto un punto, senza di lui l’Inter avrebbe pareggiato e sarebbe a un punto dovendo ancora vincerle tutte. Non ho visto una bella Inter a Bologna, mentre ho visto una bella Inter a Udine. Ha gestito la partita nel finale senza grandi problemi, ma a Bologna ho visto una squadra che cercava quasi che la partita si vincesse da sola. La pressione che ha messo è stata veramente poca».

IL CALENDARIO – Sconcerti analizza le ultime tre giornate di Serie A: «Sono convinto che l’Inter batta l’Empoli e il Milan lo sappia, già da un minuto dopo aver battuto la Fiorentina sta già pensando a come battere il Verona. Credo che Verona sia la partita più difficile, ma non per questo Milan: è sempre superiore agli avversari, ma fa fatica a fare gol. Io credo che sia meno difficile di quello che sembra. Ho sempre considerato l’Inter più forte del Milan, ma a questo punto ha la palla in mano ed è difficile se la lasci scappare».