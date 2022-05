Moviola Udinese-Inter: assurdo non dare il rigore subito! Chiffi salvato dal VAR

Udinese-Inter ha avuto Daniele Chiffi come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2021-2022 e finito 1-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Padova, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA UDINESE-INTER, PRIMO TEMPO – Daniele Chiffi voto 6. Ennesima dimostrazione di come il VAR aiuti (e salvi…) gli arbitri. Primo rigore richiesto, dall’Inter all’11’, per un contrasto fra Pablo Marì e Stefan de Vrij dove il difensore dell’Udinese va col braccio molto largo. Non si capisce se la prenda lui o l’avversario di schiena, poi Nahuel Molina manda in corner dal quale segna Ivan Perisic. Sempre Pablo Marì, al 36’, sgambetta Edin Dzeko pronto a concludere a porta vuota: rigore solare per tutti, escluso Chiffi pur essendo lì davanti. Ricorso al VAR obbligato visto l’abbaglio, ci vuole poco per cambiare decisione. Giallo perché il difensore bianconero va per cercare il pallone. Sul tiro di Lautaro Martinez palla sul palo, poi braccio di Marco Silvestri e ribattuta in rete. Chiffi inizialmente annulla, sbagliando ancora, subito corretto perché il tocco del portiere rende valido tutto. Senza questa deviazione l’argentino non avrebbe potuto riprenderla subito.

MOVIOLA UDINESE-INTER, SECONDO TEMPO – In gioco Dzeko al 51’, su sponda di Roberto Gagliardini, quando fallisce lo 0-3. Roberto Pereyra, graziato dal giallo al 44’ per aver impedito il rinvio di Samir Handanovic, lo prende al 65’ in ritardo su Nicolò Barella. Protesta l’Udinese al 69’, ma è Lazar Samardzic ad andare addosso a Matteo Darmian anziché il contrario. La punizione dell’1-2 nasce da pestone di Milan Skriniar (era da ammonire) su Gerard Deulofeu, poi buone le posizioni seguenti. Assurdo l’errore di Joaquin Correa che serve Arturo Vidal in evidente fuorigioco: segna ma è inutile. Giusti i cinque minuti di recupero.