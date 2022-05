Dimarco esalta il gruppo dopo i tre punti in Udinese-Inter: «Squadra!»

Dimarco esalta lo spirito dei nerazzurri dopo la vittoria sul campo dell’Udinese (vedi articolo). Il difensore dell’Inter, sui propri social, commenta così il match.

SPOGLIATOIO – Federico Dimarco, complice l’assenza di Alessandro Bastoni, è partito dal 1′ anche in Udinese-Inter, match vinto dai nerazzurri per 1-2 grazie ai gol di Ivan Perisic e Lautaro Martinez. Il difensore mancino, uscito nel corso della ripresa per fare spazio a Danilo D’Ambrosio, applaude il gruppo di Simone Inzaghi dopo questo fondamentale successo: “Squadra”. Due tra le più belle immagini della sfida contro i bianconeri accompagnano le sue parole sui social. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Fonte: Twitter – Federico Dimarco