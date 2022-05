Udinese-Inter 1-2, prosegue la rincorsa! Vittoria importantissima

Termina il primo tempo di Udinese-Inter, sfida valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A. Ecco quanto successo alla Dacia Arena dopo lo 0-2 di fine primo tempo (vedi report).

DISTANZE ACCORCIATE – Dopo un primo tempo senza troppi patemi, l’Inter rientra in campo e prova a gestire, con una grande occasione per lo 0-3 che Edin Dzeko sbaglia da solo davanti al portiere. Un’occasione che pagano i nerazzurri, quando al 73′ Gerard Deulofeu impegna Samir Handanovic con un calcio di punizione ben battuto, miracolo dello sloveno che non può nulla però quando Udogie si getta sul rimpallo e permette a Ignacio Pussetto di trovare il tap-in che accorcia le distanze.

Udinese-Inter, vittoria importantissima: resta viva la corsa scudetto

BEFFA FINALE – Dopo il gol dei padroni di casa Simone Inzaghi prova a correre ai ripari con un triplo cambio che vede entrare Arturo Vidal, Alexis Sanchez e Joaquin Correa al posto di Roberto Gagliardini, Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Proprio Correa e Vidal avrebbero l’occasione di segnare l’1-3, ma su un contropiede incredibilmente l’argentino serve il cileno in netto fuorigioco, vanificando tutto quanto. Nel finale cambio costretto con Vecino al posto di un infortunato Nicolò Barella. Nel finale i nerazzurri gestiscono e reggono bene, portando a casa una vittoria fondamentale che tiene viva la rincorsa al Milan.

UDINESE 1 – 2 INTER

MARCATORI: Perisic (I) al 12′, Lautaro Martinez (I) al 40′, Pussetto (U) al 73′

UDINESE (3-5-2): 1 Silvestri; 50 Rodrigo Becao, 22 Pablo Marì, 2 N. Perez; 16 N. Molina, 5 Arslan, 11 Walace, 37 Pereyra (C), 13 Udogie; 7 Success, 10 Deulofeu.

A disposizione: 20 Padelli, 31 Gasparini; 4 Zeegelaar, 8 Jajalo, 17 Nuytinck, 23 Pussetto, 24 Samardzic, 25 Ballarini, 28 Benkovic, 30 Nestorovski, 93 Soppy.

Allenatore: Gabriele Cioffi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 32 F. Dimarco; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 97 A. Radu, 21 Cordaz; 2 Dumfries, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 19 J. Correa, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi