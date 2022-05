De Vrij su Udinese-Inter: «Vittoria combattuta, tre punti importanti!»

De Vrij protagonista di Udinese-Inter, match vinto dai nerazzurri per 1-2 (vedi articolo). Sui propri social, il difensore olandese ha applaudito la prestazione dei suoi.

CREDERCI! – Stefan de Vrij è partito titolare nella vittoria dell’Inter sul difficile campo dell’Udinese. Prestazione solida quella del centrale difensivo e successo di importanza vitale per gli uomini di Simone Inzaghi. Sui propri social, l’olandese ha commentato così il match contro i bianconeri: “Vittoria combattuta in trasferta! Tre punti importanti!”. I campioni d’Italia in carica rimangono dietro al Milan con ancora tre turni di campionato da giocare. Al termine del match, il giocatore ha anche dedicato un pensiero a Mino Raiola (vedi articolo). Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Vittoria combattuta in trasferta! 3️⃣ punti importanti! ⚫🔵 #ForzaInter Hard fought away win today! Massive 3️⃣ points for us! ⚫🔵 #ForzaInter pic.twitter.com/xMmC1K36ro — Stefan de Vrij (@Stefandevrij) May 1, 2022

Fonte: Twitter – Stefan de Vrij