Cerruti: «Inter, un solo risultato contro il Napoli! Ma restano i favoriti»

Inter-Napoli subito alla ripresa del campionato sarà importante ai fini della lotta scudetto. Il giornalista Alberto Cerruti, sulle frequenze di Radio Anch’io Sport ha espresso la sua opinione riguardo la partita di San Siro.

SCONTRO DIRETTO ALLA RIPRESA – Il giornalista Alberto Cerruti si esprime riguardo il big-match alla ripresa: «Siamo tutti curiosi di vedere come sarà il campionato dopo questa inedita sosta autunnale. I riflettori saranno puntati sulla partita di San Siro, mercoledì sera Inter-Napoli. I nerazzurri hanno solo un risultato per continuare a sperare nello scudetto. Al Napoli potrebbe bastare un pareggio, ma comunque vada gli azzurri restano i grandi favoriti per lo scudetto che fin qui hanno dimostrato di meritare».