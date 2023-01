Ravenna: «Mia passione per l’Inter, vi spiego. Amavo Recoba! Inzaghi…»

Luca Ravenna, comico e noto tifoso dell’Inter, in un’intervista rilasciata al Matchday Programme di questa settimana, ha spiegato la sua passione per i colori nerazzurri.

PASSIONE PER L’INTER – Luca Ravenna spiega com’è nata la sua passione per l’Inter e i suoi idoli: «Sono figlio e nipote di interisti, nessuno ha mai avuto dubbi, neanche per un secondo. La partita che mi ha fatto scattare qualcosa è stato il derby del 1995/96 deciso da un gol di Marco Branca, ero in terza elementare e ho provato emozioni fortissime. A parte Ronaldo che è un fuori quota, ho sempre amato Recoba. Di questa Inter mi piace Nicolò Barella, mi ricorda il mio idolo di sempre: Nicola Berti. Oltre a lui dico anche Edin Dzeko e mister Simone Inzaghi. La partita che più mi ha colpito quest’anno è stata la partita di San Siro contro il Barcellona, in cui la squadra si è espressa molto bene a livello di gioco e caratteriale».