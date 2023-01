Calhanoglu, ultimi giorni da regista con l’Inter. Brozovic cambia prospettive

Per Hakan Calhanoglu cambiano nuovamente le prospettive per la ripresa del campionato. Il turco non cambierà ruolo in queste prime partite con l’Inter, la causa principale è ancora il compagno di reparto Marcelo Brozovic.

SORPRESE – Hakan Calhanoglu rimarrà lì dove ha impressionato nella prima parte di stagione. Gennaio doveva essere un mese di cambiamenti per il turco, che sarebbe dovuto tornare nel suo originario ruolo di mezzala. Al fianco di Marcelo Brozovic e Nicolò Barella il centrocampista ex Milan ha conquistato la tifoseria nerazzurra e la fiducia di Simone Inzaghi, ma l’anno corrente si sta evolvendo in modo differente. L’infortunio di settembre del suo compagno croato ha obbligato il tecnico piacentino a utilizzare Calhanoglu da regista. Due partite da titolare per Kristjan Asllani contro Roma e Sassuolo, poi Inzaghi ha dato una possibilità al turco davanti alla difesa. Nel match con il Barcellona, il primo nel nuovo ruolo, è arrivato il gol decisivo per la vittoria e una prestazione ai limiti della perfezione.

Calhanoglu, ancora una volta regista!

SICUREZZA – Nei giorni precedenti sono nati forti dubbi sulla possibilità di togliere Calhanoglu dalla cabina di regia. L’infortunio di Brozovic, confermato poche ore fa dall’Inter (vedi articolo), ha chiuso la questione. Il croato rimarrà fuori per circa 15 giorni e questi saranno gli ultimi presumibilmente da regista per il turco. Calhanoglu è sicuramente diventato una sicurezza nel ruolo: 9 partite tra Serie A e Champions League con 2 gol e 4 assist. Nonostante la posizione arretrata non è mancato il suo contributo in termini offensivi. Oltre alle già conosciute caratteristiche, l’ex Milan ha dimostrato di poter garantire copertura e quantità al centro del campo. Simone Inzaghi lo sceglierà per superare il Napoli. La partita è importante e Hakan è abituato ad essere decisivo in queste situazioni.