Alborghetti: «L’Inter un onore per me, mi sento fortunata! Qui professionista»

Lisa Alborghetti, centrocampista dell’Inter Women, in un’intervista al Matchday Programme di questa settimana (vedi QUI), ha parlato delle sue origini e di quanto si senta soddisfatta di indossare i colori nerazzurri.

PASSIONE – Lisa Alborghetti è onorata di indossare la maglia dell’Inter, e spiega anche le sue origini: «Il pallone ha sempre fatto parte della mia vita, da quando ero bambina. L’inizio di tutto è stato nella squadra dell’oratorio di Alzano Lombardo, dove sono nata e cresciuta. A Brescia ho intrapreso i primi passi importanti, ho vinto 2 Campionati 2 Supercoppe e 3 Coppe Italia arrivando anche ai quarto di finale di UEFA Champions League. Poi sono andata a Cipro, un’esperienza di vita calcistica e umana. Milano è la città in cui sono diventata professionista e ho trovato tante persone che hanno creduto in me. Far parte di una squadra così importante come l’Inter è un onore, mi sento fortunata nel poter dare un contributo a questo Club».

Fonte: Matchday Programme