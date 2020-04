Cellino guarito dal Coronavirus? Il Brescia precisa: c’è ancora da attendere

Cellino, sabato scorso, ha dichiarato di essere positivo al Coronavirus. Nel martedì appena concluso si era diffusa una voce su una sua guarigione (vedi articolo), ma il Brescia ha annunciato poco fa via Twitter che bisognerà aspettare ancora un minimo. Di seguito la precisazione integrale.

GUARIGIONE DA CORONAVIRUS – Questo il post del Brescia sul suo account ufficiale Twitter. “In merito alle indiscrezioni trapelate a mezzo stampa sull’esito del secondo tampone effettuato dal Presidente, Massimo Cellino, si precisa che il secondo test, come da normativa vigente, sarà effettuato giovedì 23 aprile (e non si è tenuto ieri come erroneamente riportato)”.