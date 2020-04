Arthur nel mirino dell’Inter: concorrenza per il colpo dal Barcellona

Arthur risulta la risposta dell’Inter all’ossessione del Barcellona per Lautaro Martinez. Per una volta il quotidiano catalano Mundo Deportivo non apre con faraoniche offerte dei blaugrana, come spesso fatto di recente, ma sull’interesse dei nerazzurri per il centrocampista brasiliano.

IL COLPO IN MEZZO – Questa la prima pagina del quotidiano catalano Mundo Deportivo, che sarà in edicola fra poche ore: “Offertone per Arthur. Tottenham e Inter sono molto interessate a lui e migliorerebbero molto il suo ingaggio attuale. Il Barcellona attende quello che decide, gli Spurs puntano anche Emerson“.