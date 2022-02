Cassano: «Inter favorita ma Napoli meritava. Lautaro Martinez non in calo»

Antonio Cassano, durante la Bobo Tv su Twitch, ha parlato del match di sabato tra Napoli e Inter. Poi una considerazione nei confronti di Lautaro Martinez, criticato per le non eccellenti prestazioni

AL MARADONA − L’analisi di Cassano sul match di sabato: «Il Napoli ai punti qualcosa in più meritava. Nel primo tempo meglio il Napoli, secondo un po’ l’Inter anche se il Napoli mi è piaciuto di più. La difficoltà dei nerazzurri era che il Napoli costruiva a due dietro ma in mezzo aveva giocatori difficile da prendere. L’Inter dietro non poteva rimanere solo uno contro uno. Gli azzurri non avevano paura a palleggiare, quando l’Inter usciva alta si scopriva. Nella ripresa, meglio anche se il Napoli mi è piaciuto di più. Ovviamente, la favorita rimane l’Inter senza se e senza me con Napoli dietro e il Milan che sta facendo risultato nonostante gli alti e bassi nelle prestazioni».

LAUTARO MARTINEZ − Il parere di Cassano sul Toro: «Se andiamo a vedere ciò che è successo nell’ultimo mese e mezzo, il titolare deve essere Alexis Sanchez che è migliore di Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Per Simone Inzaghi è fondamentale Dzeko perché tiene la palla, sa giocare la squadra, fa gol, fa assist. Se valutiamo solo in gol e assist Lautaro Martinez è riduttivo, nelle ultime sette partite poteva fare tanti gol ma la prestazione la fa sempre. Non è in fase calante. Dietro c’è Sanchez che non ama la panchina, giusto fare il cambio al 60′».