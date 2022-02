Ventola: «Inter mai in difficoltà nel primo tempo come a Napoli! Il problema…»

Ventola analizza Napoli-Inter, evidenziando i problemi messi in mostra dalla squadra di Inzaghi. L’ex attaccante dell’Inter, intervenuto nel corso di “Calcio con la F” sulla Bobo TV dell’ex compagno di squadra Vieri in diretta su Twitch, spiega cosa non ha funzionato nel primo tempo della partita

BRUTTO PRIMO TEMPO – Squadra quasi irriconoscibile secondo Nicolò Ventola per 45′ di gara: «Nel primo tempo non avevo mai visto l’Inter avere difficoltà nel palleggiare e nel giocare come fa di solito, perché a Napoli era molto lunga. Non ho mai visto l’ultimo difensore dell’Inter e gli attaccanti così lunghi nel gioco delle squadre di Simone Inzaghi. La difficoltà dell’Inter era nel far arrivare la palla alle punte, che non la tenevano bene. Il Napoli ripartiva ed è stato agevolato dal gol immediato su rigore. Nel secondo tempo l’Inter si è ricompattata e ha giocato più da squadra. E alla lunga rimane la squadra favorita per vincere il campionato». Questa l’analisi di Ventola su Napoli-Inter, termina 1-1.