Bastoni in gruppo ma per Inter-Liverpool decide Inzaghi. Dubbio in attacco

Bastoni torna a disposizione di Inzaghi per Inter-Liverpool ma il suo utilizzo non è ancora certo. I dubbi di formazione in casa nerazzurra riguardano difesa, centrocampo e attacco, dove la certezza ormai è una sola

DUBBI IN OGNI REPARTO – Buone notizie in difesa per Simone Inzaghi, che per l’andata degli Ottavi di Finale di Champions League recupera Alessandro Bastoni dopo l’infortunio. Il terzo sinistro oggi si è allenato parzialmente in gruppo. Inzaghi nelle prossime ore deciderà se schierarlo (“rischiarlo”, ndr) dal 1′ oppure no. Questo sarà il secondo pensiero di Inzaghi dopo l’alternativa allo squalificato Nicolò Barella (vedi aggiornamenti). Come riportato dal giornalista Matteo Barzaghi per Sky Sport, in attacco il cileno Alexis Sanchez è più in forma dell’argentino Lautaro Martinez, ma il ballottaggio è il solito. Inzaghi sceglierà quale dei due sudamericani affiancare alla certezza Edin Dzeko, che è sicuro di giocare titolare Inter-Liverpool di mercoledì sera. Sanchez o Lautaro Martinez con Dzeko?