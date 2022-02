Vidal prima alternativa a Barella in Inter-Liverpool: ecco le gerarchie di Inzaghi

Vidal si candida per una maglia da titolare in Inter-Liverpool. Almeno per quanto riguarda l’andata, che è in arrivo. Il centrocampista cileno è l’indiziato numero uno per rimpiazzare Barella, che comunque ha diverse opzioni alle sue spalle

BARELLA DA SOSTITUIRE – Le certezze si chiamano Marcelo Brozovic davanti alla difesa e Hakan Calhanoglu mezzala sinistra. Manca solo la definire la mezzala destra titolare in Inter-Liverpool di mercoledì sera. A centrocampo Arturo Vidal è il favorito per sostituire Nicolò Barella, squalificato sia all’andata sia al ritorno. L’esperto cileno rappresenta la prima alternativa, seguito dal più fisico Roberto Gagliardini e solo come terza opzione Matias Vecino, che non è al top della forma. A riportarlo è Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport, inviato ad Appiano Gentile. Nelle prossime ore Simone Inzaghi scioglierà il dubbio per l’andata degli Ottavi di Finale di UEFA Champions League, partendo da queste gerarchie: Vidal, Gagliardini e Vecino. La spunterà proprio il cileno?