Bergomi: «Inter-Liverpool bella sfida, ci sono delle chance! Sarò allo stadio…»

Bergomi non si sbilancia su Inter-Liverpool, limitandosi a sottolineare l’importanza della partita. L’ex difensore nonché capitano dell’Inter, ospite a “La Casa dello Sport Night” su Sky Sport 24, non parte prevenuto in vista degli ottavi di Champions League

GRANDE SFIDA – Alla richiesta di un breve pensiero su Inter-Liverpool, Giuseppe “Beppe” Bergomi non ha dubbi: «Grande sfida. Tornerò allo stadio da spettatore perché me la voglio gustare dal vivo. Sembra un’impresa difficile per l’Inter, molto complicata. Praticamente impossibile. Il Liverpool è una squadra che gioca ad alto ritmo, con intensità e tenendo alta la linea del fuorigioco. L’Inter può avere le sue chance con le armi che possono metterla in difficoltà. Sarà una sfida bella, da vivere». Questa la prima riflessione di Bergomi sull’andata degli Ottavi di Finale di Champions League in programma mercoledì sera.