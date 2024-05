Il Lecce come l’Inter prima del Sassuolo: festa notturna! Stesse polemiche?

Il Lecce giocherà domani alle 18.30 contro l’Udinese, ma il suo obiettivo l’ha già raggiunto: da ieri sera è salvo. Un traguardo festeggiato in grande stile, proprio come l’Inter prima del Sassuolo.

IL TRAGUARDO – Il Lecce da ieri sera è aritmeticamente salvo. Questo per via delle sconfitte del Frosinone contro l’Inter e del Cagliari contro il Milan, che fanno sì che per i vari incastri di classifica i giallorossi non possano più finire tra le ultime tre in Serie A. E la festa in Salento è inevitabilmente partita al fischio finale del match del Meazza, durando fino a tarda notte e con gli stessi giocatori protagonisti. Questo nonostante sia vigilia, perché domani alle 18.30 il Lecce ospita l’Udinese in quello che fino a ieri era uno scontro salvezza. Con le inevitabili ripercussioni del caso, perché adesso le motivazioni dei salentini saranno di gran lunga inferiori rispetto a quelle dei friulani.

Lecce senza più stimoli: ma non era Sassuolo-Inter il campionato falsato?

CALENDARIO SCADENTE – Ancora una volta la Lega Serie A pecca di programmazione. Piazzando partite in maniera tale che una squadra possa avere un vantaggio nei confronti dell’altra. Vero che non si può garantire la contemporaneità per tutto il campionato (la si avrà all’ultima giornata solo per le squadre che lottano per obiettivi comuni), ma mettere Lecce-Udinese di lunedì aveva poco senso. Ora i bianconeri friulani avranno un grande vantaggio nella loro rincorsa salvezza, più o meno come ha avuto il Sassuolo nella partita contro l’Inter. Che, per tutta la settimana, è stata additata come uno “scandalo”, una gara che ha falsato il campionato. Quando invece, molto semplicemente, i neroverdi hanno avuto la fortuna di trovare una squadra scarica e reduce da legittimi festeggiamenti. Ma, a sensazione, per il Lecce non ci saranno le stesse polemiche toccate all’Inter.