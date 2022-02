Colpo esterno Fiorentina: Spezia battuto. Thiago Motta riassapora il KO

La Fiorentina batte lo Spezia 1-2. Trionfo nel finale per la squadra Italiano, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio. Thiago Motta riassapora la sconfitta dopo quattro risultati utili di fila

PARITÀ − Match tiratissimo al Penzo tra Spezia-Fiorentina con la Viola che riesce a portare a casa i tre punti solamente nel finale. Il primo tempo è di marca toscana con Krzysztof Piatek, ancora grande protagonista. Come successo in settimana contro l’Atalanta in Coppa Italia, sbaglia un rigore ma poi porta in vantaggio i suoi. Al 17′ prende un legno dagli 11 metri ma al 42′ si fa perdonare insaccando un ottimo tap-in su suggerimento di Maleh. Nella ripresa, la squadra di Italiano prova a gestire la partita creando comunque poche palle-gol. Al 74′ arriva la beffa: clamoroso regalo della difesa viola che a pochi passi da Terracciano pareggia i conti con Kevin Agudelo. Nel finale, ci provano Colley da una parte e Biraghi dall’altra ma in entrambi i casi manca la precisione. All’89’ però la Fiorentina riesce a sbancare La Spezia: Sofyan Amrabat prende palla fuori dall’area e sfodera una bellissima conclusione che va a spegnarsi nell’angolino più basso di sinistra.