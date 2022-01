Cassano: «Inter, acquisti mirati e non confusi. Juventus? No alternative»

Antonio Cassano, in collegamento alla Bobo Tv, ha giudicato il mercato delle tre big della Serie A. Mirati i movimenti dell’Inter, mentre la Juventus non avrà più alternative

GIUDIZI − Il commento di Cassano sui movimenti di mercato delle big di Serie A: «Sulla carta quella che secondo me ne viene fuori meglio è la Juventus ma adesso devi vincere 11/12 partite e pareggiare le altre, alternative non ce ne sono. L’Inter ha fatto acquisti più mirati e meno confusionari. Aveva bisogno del centrocampista e lo ha preso, aveva bisogno dell’attaccante e lo ha fatto. Robin Gosens come alternativa di Ivan Perisic, Felipe Caicedo è il migliore 12esimo uomo di Inzaghi. Mi sarei aspettato qualcosa in più del Milan soprattutto in mezzo».