Marino: «Inter, con Gosens sei a posto per il futuro! Mercato intelligente»

Pierpaolo Marino, dirigente sportivo dell’Udinese, ha commentato il mercato dell’Inter. D’accordo con l’acquisto di Gosens e con le scelte fatte dalla dirigenza nerazzurra

MERCATO INTELLIGENTE − Marino durante la trasmissione ‘Il calcio totale’ su Rai Sport commenta i movimenti di Juventus e Inter: «Juventus e Inter hanno operato in modo importante in questa sessione di mercato invernale. Hanno vissuto questo mercato da protagoniste. L’Inter ha risposto con i giocatori che le mancavano. Prendendo Gosens si è messa a posto per il futuro, mercato dunque intelligente e scelte molto corrette».