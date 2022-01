Inter, calendario di fuoco a febbraio. Ci sarà spazio per un annuncio?

L’Inter dopo la sosta e la chiusura del mercato può buttarsi a capofitto sugli impegni sportivi, dalle sfide con Milan e Napoli in campionato passando per i quarti di Coppa Italia con la Roma e l’andata degli ottavi di Champions League con il Liverpool. Ma bolle anche qualcos’altro in pentola

FUOCO E FIAMME – L’Inter, dopo la sosta e il mercato invernale, è pronta per un vero e proprio tour de force. Sabato 5 febbraio la sfida con il Milan in campionato, martedì 8 quella con la Roma in Coppa Italia, sabato 12 ancora Serie A contro il Napoli per terminare con l’andata degli ottavi di Champions League con il Liverpool, in programma il 16 febbraio. Un calendario di fuoco che certamente dirà molto sulle reali ambizioni dell’Inter. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Joaquin Correa, ma già dal derby potrà contare su Felipe Caicedo, nei acquisto che sicuramente vorrà dimostrare di essere all’altezza. Ben più pesante l’assenza di Nicolò Barella con il Liverpool, sia all’andata che al ritorno. Il tecnico nerazzurro da qui al 16 febbraio dovrà valutare attentamente Roberto Gagliardini, Matias Vecino e Arturo Vidal.

SITUAZIONI DA SCIOGLIERE – Non solo campo però, perché se le trattative di mercato sono chiuse è pur sempre tutto aperto per i rinnovi. Ed è inutile girarci intorno, quello di Marcelo Brozovic è attesissimo nonché quasi annunciato. Ci sarà tempo e modo per l’ufficializzazione ma i tifosi fremono: il centrocampista croato è l’anima di questa Inter e tutti non vedono l’ora di blindarlo. Diverso il discorso per Ivan Perisic, con un ulteriore segnale di distanza dato dall’acquisto di Robin Gosens. Non è ancora detta l’ultima parola, ma i pronostici non sono così ottimistici. Domani invece potrebbe essere il giorno di Alexandar Kolarov, a un passo dalla rescissione del suo contratto (vedi articolo). Più di una cosa bolle in pentola, ma il campo viene prima di tutto.