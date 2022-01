Inter, mercato di gennaio con due rinforzi e strada tracciata per giugno

L’Inter ha chiuso il suo mercato con due colpi in entrata, vale a dire Gosens e Caicedo e uno in uscita, cioè Sensi (QUI il resoconto generale). Senza dimenticare che Marotta ha gettato le basi anche per Scamacca e Frattesi a giugno (QUI le parole di Carnevali). Cosa ci dicono le manovre nerazzurre?

RINFORZI – L’Inter ha chiuso la finestra di calciomercato invernale con due colpi in entrata che certamente rafforzano una rosa già molto competitiva. Robin Gosens per la corsia sinistra dove Ivan Perisic fa sempre gli straordinari e Felipe Caicedo come quinto attaccante. Certamente l’ex Atalanta rappresenta qualcosa in più dell’ecuadoriano a livello di programmazione, considerando che ora come ora il rinnovo di Perisic appare molto complicato. L’ex Lazio è un colpo per così dire “momentaneo”, utilissimo per la volata finale che vede l’Inter impegnata su diversi fronti. Un uomo che Simone Inzaghi conosce bene e che sa far male a gara in corso.

PORTICINA APERTA – Stefano Sensi ha salutato l’Inter, ma solo fino a giugno. Il talentuoso centrocampista ha deciso di rilanciare la sua carriera alla Sampdoria, anche spinto da quel Roberto Mancini che tanto vorrebbe portato ai Mondiali in Qatar. Il club nerazzurro non lo abbandona, nella speranza che l’esperienza in Liguria possa rigenerarlo. Inzaghi ha espresso a più riprese il suo gradimento per Sensi, la porticina rimane aperta e in estate si vedrà.

PROGRAMMAZIONE – Il mercato di gennaio è utile anche per gettare le basi in vista di giugno. Ed è proprio quello che ha fatto Giuseppe Marotta per quanto riguarda Gianluca Scamacca e Davide Frattesi. L’Inter negli ultimi anni ha dimostrato di voler puntare sul Made in Italy, linea che vuole mantenere anche nell’immediato futuro. Il Sassuolo è una bottega piuttosto cara, ma i rapporti sono buoni e certamente in estate qualcosa accadrà. In conclusione, le manovre dell’Inter denotano lungimiranza e programmazione.