Carnevali: «Inter, richieste per Scamacca e Frattesi. Valuteremo in estate»

Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di Sky Sport facendo il punto sui due giocatori seguiti dall’Inter: Scamacca e Frattesi. L’Amministratore Delegato del Sassuolo ha rimandato tutti i discorsi alla prossima estate.

DISCORSI ESTIVI – Così Giovanni Carnevali sul mercato: «L’Inter è stata una delle prime a richiedere Scamacca, ma ci sono anche altri club di cui alcuni stranieri che avevano anche la volontà di acquistarlo subito. Noi non volevamo privarcene e abbiamo fatto resistenza, non abbiamo necessità di vendere in questo mercato. I nerazzurri hanno richiesto anche Frattesi e in estate faremo le giuste valutazioni. I grandi club devono essere bravi ad arrivare prima degli altri».