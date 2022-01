Inter, mercato finito! Gli acquisti e le cessioni ufficiali di gennaio 2022

Per l’Inter è appena finita la sessione invernale di mercato. Si chiude con gli arrivi di Caicedo e Gosens, ma è in uscita che si attende ancora qualcosa in relazione alla rescissione di Kolarov e al prestito di Brazao al Cruzeiro. Ecco il riepilogo conclusivo del calciomercato di gennaio, con tutti gli affari ufficiali.

MERCATO INTER – SESSIONE ESTIVA 2021-2022

ACQUISTI

Felipe Caicedo (attaccante, Genoa) prestito; Robin Gosens (difensore, Atalanta) prestito.

CESSIONI

Facundo Colidio (attaccante, Tigre) prestito; Christian Eriksen (centrocampista, Brentford) rescissione; Martin Satriano (attaccante, Brest) prestito; Stefano Sensi (centrocampista, Sampdoria) prestito.

Cliccando sul nome di ciascun giocatore è possibile vedere i dettagli del trasferimento in entrata e in uscita per l’Inter.