Cassano: “Conte accende fuoco Inter. Sorpresa Lukaku e qualitÃ  Esposito”

Cassano: “Conte accende fuoco Inter. Sorpresa Lukaku e qualità Esposito”

Intervenuto ai microfoni di “Sky Sport 24”, Antonio Cassano, ex attaccante dell’Inter, ha parlato di Antonio Conte, Romelu Lukaku e Sebastiano Esposito

CONTE – Queste le parole di Antonio Cassano, ex attaccante dell’Inter, partendo da Antonio Conte: «Da fine agosto dico che Inter vincerà lo scudetto perché ha un fuoriclasse come allenatore che ti porta 15-20 punti. Me l’aspettavo davanti perché Conte ti accende il fuoco dentro. E’ un tecnico che si sposa con l’idea dell’Inter».

LUKAKU E LAUTARO MARTINEZ – Cassano ha quindi detto la sua su Romelu Lukaku e Lautaro Martinez: «Sono sincero, non pensavo cominciasse così. Lui è sempre stato un buon giocatore che lavora per la squadra, è intelligente e già parla bene l’italiano. Lautaro Martinez è forte e dirà la sua per 10 o 15 anni. Il merito va dato ad Ausilio per averlo portato qui».

ESPOSITO – Infine Cassano su Sebastiano Esposito: «Non è facile stare in una grande squadra e giocare a San Siro. Questo ragazzo ha dentro il fuoco, ha tanta qualità, ma deve crescere con calma. La sua fortuna è di avere Conte come allenatore che lo farà crescere molto bene ed è perfetto per il modulo del suo tecnico».