Vidal, dirigenza Inter al completo tratta col Barcellona! Attesa Conte

Condividi questo articolo

Vidal è una priorità assoluta per l’Inter. Secondo quanto raccontato dall’inviato di “Sky Sport” Fabrizio Romano, la dirigenza nerazzurra al completo è concentrata sulla trattativa con il Barcellona per regalare il cileno a Conte

ORE CALDE – Fabrizio Romano aggiorna: «L’obiettivo numero uno rimane Arturo Vidal. In queste ore tutta la dirigenza dell’Inter sta continuando a trattare col Barcellona per trovare un accordo economico e dare quanto prima ad Antonio Conte quel centrocampista che ha chiesto a gran voce anche nelle ultime settimane. Lavori in corso».