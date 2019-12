Zanetti: “Lautaro Martinez? FarÃ  sempre meglio in futuro. Su di me dico…”

Zanetti: “Lautaro Martinez? Farà sempre meglio in futuro....

Zanetti: “Lautaro Martinez? Farà sempre meglio in futuro. Su di me dico…”

Condividi questo articolo

Intervistato sulle frequenze di Radio La Red, Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato del suo ruolo nel club e di Lautaro Martinez

VICEPRESIDENZA – Queste le parole di Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, sulla sua importante carica nella società nerazzurra: «Sono molto felice di essere il vicepresidente dell’Inter. Ho studiato e mi sono preparato per dare il meglio al club. Lautaro Martinez? È un grande giocatore e farà sempre meglio in futuro. Daniel Osvaldo? Anche lui è un grande giocatore e sarà un grande rinforzo per il Banfield».