Caressa: «Galliani esplode contro l’Inter: lo capisco! Al di là di Sacchi…»

L’Inter subisce un gol al 93′ dal Monza e Galliani esplode come ai tempi del Milan. Secondo Fabio Caressa, l’esplosione del dirigente biancorosso fa tornare indietro nel tempo. Il giornalista accenna anche al rendimento della squadra di Inzaghi. Le sue parole nel corso di Goleador su Sky Sport

IMMAGINE CLOU – L’Inter al 93′ subisce una beffa clamorosa sul campo del Monza e Adriano Galliani esplode di gioia. Per Fabio Caressa è questa l’immagine del fine settimana calcistico: «Sono tornato giovane con Galliani che esulta come un pazzo a Monza, esultanza simile a quella di Perugia per lo scudetto del Milan di Zaccheroni. È esploso letteralmente e io lo capisco: il gol al 93′ dimostra il bello del pallone e quindi è un’emozione da amante del calcio. Galliani ha vinto tutto nella vita ma un gol all’ultimo minuto nel derby con l’Inter lo fa esplodere. Poi dobbiamo parlare dell’Inter perché l’errore clamoroso dell’arbitro non basta a giustificare il rendimento fuori casa e 24 gol subiti».