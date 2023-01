Stankovic saracinesca e il Volendam vince, con un altro dell’Inter in campo

Importante vittoria per 0-3 del Volendam, che si impone sul campo del Cambuur e sorpassa proprio questi ultimi togliendosi così dall’ultimo posto nella classifica dell’Eredivisie. Protagonista Filip Stankovic – portiere in prestito dall’Inter – insieme anche all’altro nerazzurro in campo, Gaetano Oristanio.

