FOTO – Van der Gragt esulta dopo Parma-Inter Women: «Quarti di finale!»

Van der Gragt, attraverso un post sui propri profili social, esulta dopo il pareggio fra l’Inter Women e Parma in Coppa Italia. Risultato che è valso alle ragazze di Rita Guarino la qualificazione ai quarti di Coppa Italia

PASSAGGIO DEL TURNO – Van der Gragt, attraverso un post pubblicato sul suo account di “Instagram”, esulta per il passaggio del turno dell’Inter in Coppa Italia. L’1-1 arrivato contro il Parma basta alle ragazze di Rita Guarino per centrare la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. Questo il messaggio del numero 3 nerazzurro: «Quarti di finale!».

