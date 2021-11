Capuano: «Inter, problemi ridimensionati. Col Napoli test che ha un peso»

Capuano ridimensiona le voci di giornata legate all’Inter e ai problemi per Lautaro Martinez (vedi articolo). Il giornalista, nel corso di Sportitalia Mercato, parla anche del valore della partita col Napoli.

DUBBIO RISOLTO – Giovanni Capuano valuta le difficoltà per i club di Serie A dopo la sosta: «Sono messi male in tanti. La Lazio, la Juventus, non è messa bene l’Inter anche se probabilmente alcune situazioni sottolineate dal Sud America sono state ridimensionate nelle ultime ore. Alexis Sanchez? No, credo quella su Lautaro Martinez. Fra i due credo che Simone Inzaghi sia più contento di recuperare Lautaro Martinez anziché Sanchez. Sono in tante che hanno problemi, ma la strada è quella che ha indicato il Milan: dopo l’ultima sosta ne perdeva uno al giorno e ha fatto sei vittorie e un pareggio».

BIG MATCH – Capuano si sposta su domenica alle ore 18: «Inter-Napoli arriva dopo Fiorentina-Milan, che giocano sabato ed è una partita molto toccata da infortuni e squalifiche, con la Fiorentina che non ha praticamente il reparto difensivo. Se dovesse confermarsi il Milan domenica diventa difficile per l’Inter giocare questa volta per un solo risultato. Questa partita è veramente decisiva per l’Inter e un test importante per il Napoli, questo sui novanta minuti domenica può avere un peso. Fatico a immaginare l’Inter fuori dallo scudetto a metà novembre».