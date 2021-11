Prima Pagina IN Edicola: Inter, sollievo Lautaro Martinez. Stadio, in 100.000

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter-Napoli tra recuperi e polemiche. Sollievo Lautaro Martinez, Inzaghi respira. Lozano shock: «Voglio una big».

TUTTOSPORT

Verso Inter-Napoli. Inzaghi perde anche Sanchez. Arriva un’altra tegola dalla pausa per le nazionali: dopo de Vrij il cileno KO. Quei centomila interisti per Napoli e Shakhtar Donetsk.