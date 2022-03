Capello: «Onana ha fatto una cosa molto brutta. Si sente tanto la ruggine»

Fabio Capello, ospite negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’errore di Onana in Ajax-Benfica (vedi articolo). Il futuro portiere dell’Inter non ancora al top della forma

ERRORE DECISIVO − Capello sulla giocata del futuro portiere dell’Inter: «Uscita André Onana? Una cosa molto molto brutta. La ruggine si è sentita tanto, questo succede quando stai tanto in panchina e perdi il ritmo e il tempo nelle uscite. Decisiva e fatale per l’Ajax questa uscita disastrosa di Onana per l’eliminazione dalla Champions League».