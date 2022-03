Samaden: «Fratelli Carboni? Scovati così. Il piccolo, che talento! Asllani…»

Dopo le parole su Esposito e stadio (vedi articolo), il direttore del settore giovanile dell’Inter, Roberto Samaden, ha continuato a parlare su Sportitalia anche dei fratelli Carboni e del classe 2002 Asllani. Centrocampista dell’Empoli in orbita nerazzurra

FRATELLI CARBONI − Samaden racconta della scoperta dei due ragazzi argentini della primavera Inter: «Come li abbiamo scovati? Ai tempi del Catania, è stato convocato in Nazionale il grande (Franco), seguendo il raduno della Nazionale lo abbiamo scoperto. Lì abbiamo scovato anche il piccolo Valentin. Era ovviamente l’Italia, poi adesso hanno scelto l’Argentina. Conoscendo la famiglia, non mi sorprende il fatto che abbiano scelto l’Albiceleste. I ragazzi possono scegliere dove giocare in nazionale. Sono due profili interessanti. Uno è difensore sinistro, Franco, grande fisicità, piede e gamba. L’altro è un talento vero. Dal primo momento che è stato visto si vedeva che era molto forte. Veramente baciato dal talento, è un centrocampista. E’ un ragazzino che dovrebbe giocare in under 17 ma gioca in Primavera».

ASLLANI − Sul giocatore in orbita Inter (vedi articolo), così Samaden: «L’Empoli è sempre una fucina di giocatori giovani e di talento. Asllani è un giocatore che ha avuto anche la fortuna di trovare un maestro come Aurelio Andreazzoli. Lui come altri verranno lanciati a breve in prima squadra. Asllani è un giocatore che avrà una grande carriera. Mi ha sempre colpito la sua personalità sia in Primavera che in Serie A».