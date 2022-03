Ferri: «Non è il primo errore di Onana quest’anno. Ma c’è attenuante»

Riccardo Ferri, in Pressing Champions League, ha commentato l’errore di Onana in Ajax-Benfica (vedi articolo). Sul futuro portiere dell’Inter, c’è però un’attenuante

ATTENUANTE − Ferri sull’errore del futuro numero uno dell’Inter: «André Onana? Ha fatto una scelta sbagliata nel tempo e nel modo di uscire. Non è la prima volta che gli capita quest’anno, è stato fuori per tanto tempo e questo lo condiziona, è un’attenuante. Ce lo ricordiamo più attento. Sono contento per Darwin Nunez, attaccante classe ’99 che mi piace molto».