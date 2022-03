Pardo: «In Torino-Inter immagine chiara al 100%. Caso Osimhen diverso»

Pierluigi Pardo, in collegamento su Tutti Convocati a Radio 24, è ritornato sul rigore non fischiato in Torino-Inter. Il telecronista prende in considerazione altri due episodi, tra cui quello di Osimhen in Napoli-Milan

CONFRONTO − Pardo analizzando il rigore di Torino-Inter fa una disamina con altri due episodi: «In Milan-Udinese, non venne cambiata la decisione dell’arbitro perché mancava la chiarezza al 100% dell’immagine ma c’era al 90%. In futuro, bisognerebbe cercare meno il cavillo bensì la verità probabile. Anche il 90%. In Torino-Inter è il 100%. Mi dispiace anche per gli interisti che al momento si parla solo di questa cosa qua. Però il rigore è solare, evidente e televisivo. Non c’è nessuno che ostruisce, ci sono anche le componenti drammaturgiche di Andrea Belotti a terra. Diverso da Victor Osimhen in Napoli-Milan, Belotti resta giù per tre minuti».