Camano (ag. Hakimi): «Ora è al PSG, ma il club dei suoi sogni è un altro»

Hakimi è da pochi giorni diventato ufficialmente un nuovo giocatore del PSG. Il suo agente, Alejandro Camano, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di El Transistor, programma radiofonico su Onda Cero, rivelando il sogno dell’esterno marocchino di tornare un giorno al Real Madrid.

SOGNO REAL – Dopo solo un anno in nerazzurro, Achraf Hakimi ha lasciato l’Inter per accasarsi al Paris Saint-Germain. Il club dei suoi sogni è però un altro. Ecco quanto dichiarato dal suo agente Alejandro Camano a El Transistor: «Il Real Madrid aveva un diritto di prelazione, ha avuto la possibilità di pareggiare l’offerta fino a quando Paris Saint-Germain e Inter non hanno comunicato che l’operazione era conclusa. Conserviamo il sogno che Hakimi possa tornare al Real Madrid. È nato a Madrid, è cresciuto a Madrid e come obiettivo finale, un giorno, vorrebbe giocare per il Real Madrid».

INTERESSE INGLESE – Camano ha concluso il suo intervento confermando l’Interessamento del Chelsea per Hakimi: «È vero, lo avevano puntato anche gli inglesi. Il fatto che siano diventati Campioni d’Europa forse li ha fatti tirare indietro». Il giocatore ha recentemente dichiarato di aver preso in considerazione solo l’offerta dei parigini, ritenendola la migliore per il prosieguo della sua carriera.