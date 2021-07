La Roma non punterà su Florenzi, l’Inter monitora il giocatore

Alessandro Florenzi torna alla Roma dopo il prestito al PSG, ma non sembra esserci posto per lui nella squadra che costruirà José Mourinho. L’Inter, più volte in passato vicina al giocatore, monitora la situazione.

Alessandro Florenzi è attualmente impegnato con la nazionale a Euro 2020, ma al suo ritorno in Italia non ci dovrebbe essere posto nella “sua” Roma. Nonostante la buona stagione disputata in prestito al PSG, secondo quanto riporta “Sport Mediaset”, non ci sarà posto per lui nelle gerarchie di José Mourinho. Si cercherà quindi una cessione per cercare di monetizzare. L’Inter, in passato più volte vicina al giocatore, sta tenendo sotto controllo la situazione per valutare se ci saranno margini per piazzare il colpo.