Calhanoglu, luce da riaccendere. Solo fiducia da Inzaghi – CdS

Hakan Calhanoglu ha ricevuto più fiducia che mai in questa stagione con la maglia dell’Inter. Sta vivendo un periodo difficile, Simone Inzaghi però non ha dubbi per il Corriere dello Sport.

PERIODO – Hakan Calhanoglu non è al meglio della sua forma. Avrebbe bisogno di riposo, le ultime tre partite con Lecce, Genoa e Verona lo dimostrano. Ritmi più bassi ed errori di troppo che fanno storcere il naso di fronte ad un regista quasi perfetto fino a questo momento. Simone Inzaghi in Monza–Inter non vuole togliergli la fiducia, il calciatore è pronto alla ventesima titolarità su venti in campionato. Kristjan Asllani entra solo dalla panchina, ben dodici volte già. Il turco ha saltato appena tre gare, una per infortunio con la Real Sociedad in trasferta. Finché è disponibile l’uomo dagli otto gol stagionali non rimane mai in panchina.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno