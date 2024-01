Inter, da Monza a Monza per il percorso. L’obiettivo – CdS

L’Inter ricomincerà il girone di ritorno di campionato inusualmente contro il Monza, nonostante il calendario asimmetrico. L’obiettivo è solo uno, spiega il Corriere dello Sport.

PERCORSO – Nonostante il calendario asimmetrico l’Inter comincerà il girone di ritorno di campionato ancora contro il Monza, già battuto all’andata per 2-1 con la doppietta di Lautaro Martinez. Dopo quella partita altre 14 vittorie, con soli 3 pareggi e una sconfitta con il Sassuolo a San Siro. Il cammino nerazzurro lascia poco spazio alle rivali, anche se alla fine la Juventus è a 2 punti di distanza. Miglior attacco, miglior difesa, miglior differenza reti, eppure allo scontro diretto del 4 febbraio l’Inter rischia di arrivare da seconda con una gara in meno. Per questo motivo la squadra di Simone Inzaghi deve continuare sulla stessa scia, non lasciando punti dove rischia di farlo come all’U-Power Stadium. La prestazione con il Verona non è stata convincente, attenzione alla stanchezza dei nerazzurri.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno