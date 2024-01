Inter, idea per l’attacco: se parte Sanchez uno può tornare – TS

L’Inter potrebbe cambiare in attacco. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport in caso di addio di Sanchez un attaccante può ‘tornare’ a Milano

RITORNO – L’Inter prepara un possibile colpo in attacco. L’occasione nasce da un colpi in entrata del Monza: l’arrivo di Daniel Maldini in brianza, si legge su Tuttosport, oltre agli ottimi rapporti fra il club nerazzurro e Galliani, rendono sempre più probabile il possibile rientro alla base di Valentin Carboni: per far sì che ciò avvenga è però necessaria la partenza di Sanchez. In tal senso il match di questa sera può essere considerato una sorta di esame di maturità per il talento argentino. Si attendono novità nelle prossime settimane

Fonte: Tuttosport – Diego Marturano