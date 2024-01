Il Monza di Palladino punta sulla difesa e su Gagliardini

Palladino ha saputo dare solidità al suo Monza, ma la perdita di Di Gregorio è un problema. La fase offensiva conta sui colpi dei trequartisti, specialmente Colpani e Carboni.

TATTICA – Il modulo di riferimento di Palladino è il 3-4-2-1, ma il tecnico si tiene diversi jolly. Come modulo fisso si è visto anche il 4-2-3-1, ma è soprattutto nello sviluppo dell’azione che il Monza cambia interpretazione tattica, impostando spesso a quattro. Lo stile di gioco punta molto sul possesso, coi difensori coinvolti in modo specifico, ma sfrutta anche i cambi di gioco per trovare uomini liberi. La manovra passa molto dalle fasce, ma in questa stagione gli uomini decisivi sono i trequartisti.

STATISTICHE – Col 53,5% di media il Monza è sesto in A per possesso palla. In casa la percentuale sale persino a 54,9%. La difesa è il punto di forza della squadra: i 20 gol subiti valgono la sesta difesa in A. In casa addirittura la terza, con appena 6 reti al passivo. Questo nonostante gli uomini di Palladino per tiri concessi siano i quarti peggiori. In questo è stato un fattore il portiere Di Gregorio, migliore per rendimento di tutta la squadra secondo Whoscored. Il Monza infatti è primo in A per parate. Meno brillante l’attacco: i 19 gol segnati valgono il quinto peggior attacco del campionato.

DETTAGLI – Gagliardini arrivato a zero in estate è diventato una colonna della squadra. Sempre titolare, nelle ultime due partite è passato a giocare da centrale difensivo. L’ex Inter è secondo per rendimento secondo Whoscored, terzo per passaggi medi e secondo per percentuale di passaggi riusciti, primo tra i centrocampisti per passaggi lunghi, terzo per tiri a partita, terzo per falli subiti, autore di un gol e un assist. Colpani è stata la sorpresa dei primi mesi di stagione. Da trequartista di destra ha fatto la differenza: terzo per rendimento secondo Whoscored, primo per tiri a partita, secondo per passaggi chiave, secondo per falli subiti, miglior marcatore con 6 gol cui aggiunge anche un assist. Valentin Carboni, in prestito dall’Inter, è il nuovo che avanza. Un gol e un assist nell’ultima partita col Frosinone, di preferenza gioca nello stesso ruolo di Colpani, ma Palladino li ha schierati anche insieme. L’argentino è secondo per dribbling.