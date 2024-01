De Vrij, dolce ritorno in difesa? Le idee di Inzaghi per Monza – CdS

Stefan de Vrij potrebbe tornare finalmente titolare in difesa a distanza di mesi. Simone Inzaghi ha in mente per il Corriere dello Sport qualche cambio per la partita dell’Inter contro il Monza.

DIFESA – Stefan de Vrij potrebbe essere il difensore titolare al centro della difesa. Molto probabile che per Monza–Inter Simone Inzaghi lasci riposare Francesco Acerbi, ma non è detto che lo stesso numero 15 rimanga fuori. In dubbio c’è anche Alessandro Bastoni ed in più Benjamin Pavard. C’è la remota possibilità che il francese stia fermo per la Supercoppa, al suo posto pronto Yann Bisseck.. Il tecnico nerazzurro non ha fatto le sue scelte definitive, anche perché l’olandese non mette piede in campo dalla gara con il Napoli del 3 dicembre. L’infortunio all’adduttore, poi le ultime tre panchine senza neanche la possibilità di entrare. La sua nuova stagione riparte dall’U-Power Stadium.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno